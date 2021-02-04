"Роскосмос" предложил учёным РАН отправить за пределы геомагнитного поля Земли аппарат с животными и растениями на борту.
Пока растения и животные будут находиться около Луны, учёные планируют оценить влияние полёта на живые организмы и существа. Полученные данные можно будет использовать для подготовки человека к полётам на Луну.
Для полётов планируется использовать "Биом-2" и проект "Ковчег".
Аппараты с растениями и животными запустят на высоту 20 тысяч километров над Землей, после чего в течение четырёх недель специалисты будут проводить исследования в областях биологии, физиологии и биотехнологии.
Проект "Биом-2" предполагает отправку животных, растений и микроорганизмов на расстояние около 800 километров над землёй, где начинается исходящий от Солнца радиационный фон. Он может представлять опасность для ДНК живых организмов и электроники космических аппаратов.
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