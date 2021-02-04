Раскрыто влияние пандемии COVID-19 на глобальное потепление

Введение локдаунов из-за пандемии COVID-19 не сильно повлияло на темпы глобального потепления, сообщает МедиаПоток.

Данная мера позволила несколько снизить объём парниковых газов в атмосфере и температуру воздуха на Земле.

"Потому что, тут же смысл в том, что локдаун — уменьшение производства, уменьшение движения, уменьшение выбросов парниковых газов атмосферу. Соответственно, некое снижение темпов глобального потепления", — пояснил завкафедрой метеорологии и климатологии МГУ, профессор Александр Кислов.

Температурные изменения насколько малы, что их практически невозможно отследить.

Ранее климатологи заявили о том, что таяние ледников Гренландии ускоряется.