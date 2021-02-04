Введение локдаунов из-за пандемии COVID-19 не сильно повлияло на темпы глобального потепления, сообщает МедиаПоток.
Данная мера позволила несколько снизить объём парниковых газов в атмосфере и температуру воздуха на Земле.
"Потому что, тут же смысл в том, что локдаун — уменьшение производства, уменьшение движения, уменьшение выбросов парниковых газов атмосферу. Соответственно, некое снижение темпов глобального потепления", — пояснил завкафедрой метеорологии и климатологии МГУ, профессор Александр Кислов.
Температурные изменения насколько малы, что их практически невозможно отследить.
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