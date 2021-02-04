Археологи обнаружили в Псковской области 800-летний ячмень

Российские учёные провели генетический анализ ячменя XII века, найденного в ходе археологических раскопок в Псковской области.

Исследователи считают, что это позволит им получить открыть новые факты о земледелии того времени, быте и культуре.

По словам экспертов, на данный момент у них есть возможность сравнить участки ДНК современных и старых растений.

Исследование поможет понять, чем они отличаются и как та или иная культура оказалась на территории России.