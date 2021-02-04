Российские учёные провели генетический анализ ячменя XII века, найденного в ходе археологических раскопок в Псковской области.
Исследователи считают, что это позволит им получить открыть новые факты о земледелии того времени, быте и культуре.
По словам экспертов, на данный момент у них есть возможность сравнить участки ДНК современных и старых растений.
Исследование поможет понять, чем они отличаются и как та или иная культура оказалась на территории России.
"Когда мы будем знать генетическую составляющую, это будет большой вклад в создание при изучении генотипа современных растений", — пояснили специалисты Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова.
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