После смерти ребёнка в "прямом эфире" TikTok блокирует детей в Италии

TikTok согласился на требование властей Италии заблокировать там несовершеннолетних пользователей от использования своего приложения. Причиной стала смерть 10-летней девочки в Палермо.

В январе ребёнок умер от удушения, приняв "вызов" в соцсети, заключавшийся в том, чтобы в прямом эфире как можно дольше ограничивать себе поступление кислорода.

В рамках своей реакции на трагическое событие Италия временно заблокировала доступ к приложению для пользователей, которые не смогли доказать, что им было больше 13 лет, как того требуют правила и условия TikTok. Затем надзорный орган по защите данных приказал компании социальных сетей предпринять тот же шаг.

"Начиная с 9 февраля … Tik Tok заблокирует всех итальянских пользователей и попросит снова указать дату рождения, прежде чем продолжать использовать приложение, — говорится в опубликованном заявлении итальянского регулятора по защите данных в среду. — Как только пользователь моложе 13 лет будет идентифицирован, его учетная запись будет удалена."

Агентство заявило, что техническая фирма также "обязалась провести дальнейшую оценку использования систем искусственного интеллекта", чтобы "с разумной уверенностью идентифицировать пользователей в возрасте до 13 лет".

Глава отдела безопасности детей TikTok в Европе Александра Эванс также объявила о множестве обновлений, которые приложение будет делать в попытке расширить свои меры безопасности.