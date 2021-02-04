Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Неожиданно: самые популярные политики на Украине - Кличко и Лукашенко
США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается
В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального
В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову
В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального
Премьер Чехии: Неважно, что вакцина русская, лишь бы качественная
Visa создает сервис по покупке и обмену криптовалюты
МИД Австрии вызвал посла РФ по радио для беседы о Навальном
В России могут рассекретить геолокацию мобильных телефонов

После смерти ребёнка в "прямом эфире" TikTok блокирует детей в Италии

Наука » Технологии » Интернет

TikTok согласился на требование властей Италии заблокировать там несовершеннолетних пользователей от использования своего приложения. Причиной стала смерть 10-летней девочки в Палермо.

После смерти ребёнка в "прямом эфире" TikTok блокирует детей в Италии
  • В январе ребёнок умер от удушения, приняв "вызов" в соцсети, заключавшийся в том, чтобы в прямом эфире как можно дольше ограничивать себе поступление кислорода.

В рамках своей реакции на трагическое событие Италия временно заблокировала доступ к приложению для пользователей, которые не смогли доказать, что им было больше 13 лет, как того требуют правила и условия TikTok. Затем надзорный орган по защите данных приказал компании социальных сетей предпринять тот же шаг.

"Начиная с 9 февраля … Tik Tok заблокирует всех итальянских пользователей и попросит снова указать дату рождения, прежде чем продолжать использовать приложение, — говорится в опубликованном заявлении итальянского регулятора по защите данных в среду. — Как только пользователь моложе 13 лет будет идентифицирован, его учетная запись будет удалена."

Агентство заявило, что техническая фирма также "обязалась провести дальнейшую оценку использования систем искусственного интеллекта", чтобы "с разумной уверенностью идентифицировать пользователей в возрасте до 13 лет".

Глава отдела безопасности детей TikTok в Европе Александра Эванс также объявила о множестве обновлений, которые приложение будет делать в попытке расширить свои меры безопасности.

Помимо того, что пользователи должны будут подтвердить свою дату рождения, в приложение будет добавлена кнопка, позволяющая другим пользователям сообщать о несовершеннолетних пользователях.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию"
Советская пятилетка как способ восстановить ВВП России
Неожиданно: самые популярные политики на Украине - Кличко и Лукашенко
США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается
В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального
В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову
В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального
Премьер Чехии: Неважно, что вакцина русская, лишь бы качественная
Visa создает сервис по покупке и обмену криптовалюты
Неолибералы делятся на сравнительно честных и нечестных
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Светлана Таскаева Между орланом и драконом: какая роль уготована России Светлана Таскаева Павел Новиков Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться Павел Новиков Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Военные новости
Россия может вернуть на службу "ядерного призрака"
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников