TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию"

Приложение для обмена видео TikTok будет прикреплять предупреждающие надписи на видео, которые, по его мнению, содержат "дезинформацию", и препятствовать пользователям делиться ими.

Начиная с сегодняшнего дня во всем мире подозрительные видео будут "помечены как необоснованный контент", и зрителям, пытающимся поделиться ими, напомнят об этом и предложат шанс отменить решение.

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Напомним, ранее аналогичное решение принял Twitter - он ввел «цензуру» в преддверии президентских выборов в США 2020 года, назвав некоторые твиты (обычно те, которые вызывают озабоченность по поводу мошенничества с избирателями) "спорными" и ограничив ретвиты, чтобы защитить "целостность предвыборной беседы".

В соответствии с руководящими принципами сообщества, обновленными в декабре, TikTok запрещает:

"дезинформацию, которая разжигает ненависть или предрассудки, дезинформацию, связанную с чрезвычайными ситуациями, которая вызывает панику, медицинскую дезинформацию, контент, который вводит в заблуждение членов сообщества о выборах";

"заговорщический контент, который атакует конкретную защищенную группу."

В среду компания TikTok заявила, что ее новая система маркировки снизила скорость обмена видео пользователями на 24% и снизила " лайки' на помеченных видео на 7%.

Twitter сообщил о аналогичном падении обмена информацией, когда он запретил ретвитинг "дезинформации".