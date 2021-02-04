Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается
В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального
В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову
В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального
Премьер Чехии: Неважно, что вакцина русская, лишь бы качественная
Visa создает сервис по покупке и обмену криптовалюты
МИД Австрии вызвал посла РФ по радио для беседы о Навальном
В России могут рассекретить геолокацию мобильных телефонов
В Воронеже на улице убили учительницу математики

TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию"

Наука » Технологии » Интернет

Приложение для обмена видео TikTok будет прикреплять предупреждающие надписи на видео, которые, по его мнению, содержат "дезинформацию", и препятствовать пользователям делиться ими.

Начиная с сегодняшнего дня во всем мире подозрительные видео будут "помечены как необоснованный контент", и зрителям, пытающимся поделиться ими, напомнят об этом и предложат шанс отменить решение.

TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию". пост
© twitter.com, автоматический перевод сервиса ЯндексПереводчик

Напомним, ранее аналогичное решение принял Twitter  - он ввел «цензуру» в преддверии президентских выборов в США 2020 года, назвав некоторые твиты (обычно те, которые вызывают озабоченность по поводу мошенничества с избирателями) "спорными" и ограничив ретвиты, чтобы защитить "целостность предвыборной беседы".

В соответствии с руководящими принципами сообщества, обновленными в декабре, TikTok запрещает:

  • "дезинформацию, которая разжигает ненависть или предрассудки, дезинформацию, связанную с чрезвычайными ситуациями, которая вызывает панику, медицинскую дезинформацию, контент, который вводит в заблуждение членов сообщества о выборах";
  • "заговорщический контент, который атакует конкретную защищенную группу."

В среду компания TikTok заявила, что ее новая система маркировки снизила скорость обмена видео пользователями на 24% и снизила " лайки' на помеченных видео на 7%.

 Twitter сообщил о аналогичном падении обмена информацией, когда он запретил ретвитинг "дезинформации".

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию"
Советская пятилетка как способ восстановить ВВП России
Неожиданно: самые популярные политики на Украине - Кличко и Лукашенко
США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается
В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального
В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову
В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального
Премьер Чехии: Неважно, что вакцина русская, лишь бы качественная
Visa создает сервис по покупке и обмену криптовалюты
Неолибералы делятся на сравнительно честных и нечестных
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Светлана Таскаева Между орланом и драконом: какая роль уготована России Светлана Таскаева Павел Новиков Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться Павел Новиков Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Военные новости
Россия может вернуть на службу "ядерного призрака"
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников