В России могут рассекретить геолокацию мобильных телефонов

Координаты местоположения мобильного устройства (и, как правило, его хозяина) не относятся к персональным данным, зато могут облегчить поиск пропавшего человека.

С помощью данных геолокации можно с высокой точностью определить местонахождение абонентского устройства. Однако сейчас операторы мобильной связи держат эти сведения в тайне согласно действующему законодательству.

Ранее президент России Владимир Путин поручил доработать существующее законодательство, чтобы обеспечить оперативный поиск пропавших людей. В связи с этим Минцифры разработало пакет поправок в закон "О связи". Одно из предложений законопроекта — вывести данные геолокации из-под действия нормы о тайне связи.

"В настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. А иногда счёт идет на часы", — пояснил замглавы Минцифры Олег Иванов.

После рассмотрения в соответствующих федеральных органах законопроект будет представлен на общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.