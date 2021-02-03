Американские инженеры научили шпинат отправлять электронные письма

Американские специалисты из Массачусетского технологического института с помощью нанотехнологии превратили шпинат в детектор, который можно использовать для поиска взрывчатки.

Как сообщает Euronews, шпинат передаёт данные по беспроводной сети при помощи электронных писем.

"Листья шпината передают сигнал, когда корни растения находят нитросоединения, характерные для взрывчатых веществ, в грунтовых водах. Сигнал с листьев считывается инфракрасными камерами, которые соединены с электронным блоком, отправляющим электронные сообщения. В итоге мы получаем мощную систему для анализа химических веществ в почве", — пояснил старший руководитель проекта профессор Майкл Страно.

Также он добавил, что шпинат также может сообщать о грядущих экологических проблемах, что особенно актуально в современном мире.