Луну уже начинают считать седьмым континентом Земли, колонизация которого может принести огромную выгоду в будущем.

О том, как проходит процесс освоения Луны, в интервью "Правде. Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Что касается всемирной программы, то сейчас наибольшее внимание получила программа "Артемида". К сожалению, "Роскосмос" пока не подключился к ней. Но, мне кажется, такая задержка с нашей стороны — это временное явление. Безусловно, наша страна тоже к этой программе подключится и, быть может, мы придём к тому, о чём на самом деле было заявлено ещё в Советском Союзе, — к созданию обитаемой базы на Луне. Но тогда проект отложили, а потом и вовсе забыли.

Сейчас, конечно, при нынешних технических возможностях, к этой задаче вернутся и в рамках международной программы, где, безусловно, наша страна будет участвовать, каким образом — это сейчас вопрос, который должен быть решен.

Но нужно помнить о том, что наша конечная цель — это экспедиция на Марс. Без приобретения такого реального опыта исследования Луны в рамках создания той же базы, конечно, экспедиция на Марс выглядит более рискованно. Здесь некоторые вещи, конечно, нужно отработать на Луне. Современные программы тоже на это нацелены тоже.

Сегодня интерес к Луне проявляют не только в нашей стране и в США, но и во всех индустриальных странах. Это, конечно, хороший сигнал и хороший многообещающий шаг к продвижению исследований, по крайней мере, Солнечной системы в целом", -пояснил собеседник "Правды. Ру".