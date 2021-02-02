Наступление весны прогнозируют на конец марта

Пока синоптики не могут точно сказать, когда придёт весна и какой она будет. Усреднённые данные говорят о том, что ожидать наступление весны стоит примерно в конце марта.

Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.