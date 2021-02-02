Пока синоптики не могут точно сказать, когда придёт весна и какой она будет. Усреднённые данные говорят о том, что ожидать наступление весны стоит примерно в конце марта.
Об этом РИА "Новости" сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Никаких прогнозов о том, что весна будет ранняя и теплая, на данный момент нет. Мы сейчас полагаемся на то, что с большой долей вероятности весна, как мы это понимаем — с устойчивым переходом среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, начнется в столице в сроки, близкие к климатической норме, то есть в последнюю пятидневку марта", — пояснил специалист.
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