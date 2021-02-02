В Крыму обнаружили уникальный некрополь Древнего Рима

Древнеримский некрополь был обнаружен ещё в 2018 году, в период строительства трассы "Таврида".

По словам археологов, могильник был разграблен в 2007–2008 гг.

В некрополе находилось 250 захоронений, уцелели из них только 15, сообщает crimea24.

Там были захоронены защитники Херсонеса, погибшие во время защиты поселения от набегов врагов. Захоронения датированы от I до конца IV века нашей эры.

В результате обработки 60 стел знатных скифов времён Римской империи учёным удалось найти ответы на некоторые волнующие их вопросы.

На данный момент это самая богатая крымская коллекция. В музей Херсонеса будет передано 1200 экспонатов. Раскопки будут завершены к концу февраля.

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