Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Иностранные представители в Мосгорсуде удивили МИД РФ
Экс-тренер "Зенита" уволился из "Марселя"
Наступление весны прогнозируют на конец марта
Америка обеспокоена ростом числа российских подлодок на Камчатке
Тимошенко придумала, как снизить цены на газ
Первый канал покажет две гонки чемпионата мира по биатлону
Володин объяснил, почему Меркель подвела Навального
Лавров рассказал, каким образом Россия может остаться в ДОН
Дети Анджелины Джоли переживают за здоровье актрисы

В Крыму обнаружили уникальный некрополь Древнего Рима

Наука

Древнеримский некрополь был обнаружен ещё в 2018 году, в период строительства трассы "Таврида".

По словам археологов, могильник был разграблен в 2007–2008 гг.

В некрополе находилось 250 захоронений, уцелели из них только 15, сообщает crimea24.

Там были захоронены защитники Херсонеса, погибшие во время защиты поселения от набегов врагов. Захоронения датированы от I до конца IV века нашей эры.

В результате обработки 60 стел знатных скифов времён Римской империи учёным удалось найти ответы на некоторые волнующие их вопросы.

На данный момент это самая богатая крымская коллекция. В музей Херсонеса будет передано 1200 экспонатов. Раскопки будут завершены к концу февраля.

Ранее "Правда. Ру" писала о том, что на Кипре обнаружили утерянное в XIX веке святилище Аполлона.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Иностранные представители в Мосгорсуде удивили МИД РФ
Экс-тренер "Зенита" уволился из "Марселя"
Наступление весны прогнозируют на конец марта
Америка обеспокоена ростом числа российских подлодок на Камчатке
Тимошенко придумала, как снизить цены на газ
Оплот Донбасса – “обыкновенные герои”
В Крыму обнаружили уникальный некрополь Древнего Рима
Первый канал покажет две гонки чемпионата мира по биатлону
Володин объяснил, почему Меркель подвела Навального
Протесты в России срежиссированы цинично, технологично и экономично
Популярное
Новости футбола
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".

Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Военные новости
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов Олег Артюков Как Франция стала главным сторонником антироссийских санкций в ЕС Олег Артюков
Военные новости
Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию
Прибалтика
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Цискаридзе осадил наглого Лазарева на шоу "Танцы со звёздами"
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе осадил наглого Лазарева на шоу "Танцы со звёздами"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников