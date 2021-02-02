Японские инженеры создали очки для имитации плача

Некоторые учёные утверждают, что даже искусственная мимика может повлиять на настроение человека.

Японские специалисты из Токийского университета решили проверить, сработает ли это с искусственными слезами. Для этого они создали специальные очки. Оправу для них специалисты напечатали на 3D-принтере. Очки оснащены шприцем с пружинами и электромагнитными клапанами. От шприца к носоупорам подведены две трубки. От встроенной платы по сигналу клапан открывается и из него течёт вода. Вес очков вместе с водой 72 грамма.

Вместе с очками было проведено два эксперимента. Участникам показывали нейтральные изображения, и с определённым интервалом времени подавали "слёзы". Это мешало им сконцентрировать внимание на просмотре. Кроме того, выяснилось, что очки с имитацией плача ухудшают настроение самому человеку и окружающим.