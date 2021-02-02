Обычно под действием низких температур ткани живого организма разрушаются, но не у древесных лягушек. Биологам удалось раскрыть секрет их морозоустойчивости.
Оказывается, что такая способность обусловлена тем, что в организме этих земноводных содержится большое количество глюкозы. Благодаря этой особенности в крови бесхвостых земноводных балансирует большое количество солей, и внутри клетки удерживается вода.
Это открытие поможет специалистам продвинуться в области пересадки органов.
Лягушки вида Xenopus laevis уже давно стали объектом исследования учёных для овладения технологией выращивания отсутствующих конечностей у людей.
Специалисты уже собрали у этих особей материал, который можно использовать для выращивания потерянных частей тела.
Ранее биологи выяснили, почему кости прозрачной лягушки всё равно зелёные.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".