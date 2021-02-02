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Как искусственный интеллект влияет на поведение человека?

Наука » Технологии

Оказывается, устройства способны влиять на людей больше, чем считалось ранее.

Как искусственный интеллект влияет на поведение человека?

Искусственный интеллект может даже толкать человека к принятию неоправданных и рискованных решений.

По мнению учёных, это может привести к серьёзным последствиям.

"Мы знаем, что давление со стороны сверстников может привести к более рискованному поведению. С постоянно растущим масштабом взаимодействия между людьми и технологиями, как в интернете, так и за пределами Сети. Очень важно, чтобы мы больше понимали, могут ли машины оказывать подобное воздействие", — пояснил руководитель исследования Янив Ханох.

Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения проблемы.

Ранее "Правда. Ру" писала, что американские инженеры на основе искусственного интеллекта разработали уникальную систему, которая способна при этом помогать собакам самостоятельно, без помощи владельца, изучать различные устные команды.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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