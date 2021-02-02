Обнаружены доказательства скрещивания неандертальцев с Homo sapiens

Неандертальцы скрещивались с представителями нашего собственного вида, утверждают палеонтологи из Кентского университета (США).

В ходе исследования специалисты изучили 13 зубов, найденных более ста лет назад в Ла-Котт-де-Сен-Брелад на юго-западе острова. Возраст зубов составляет порядка 48 тысяч лет. В результате им удалось выяснить, что у зубов есть особенности, имеющиеся и у современных людей.

Зубы могут представлять собой некоторые из последних известных останков неандертальцев. Учёные предполагают, что исследование данной находки поможет разгадать причины исчезновения близких эволюционных кузенов людей.

У неандертальцев были большие пальцы, благодаря которым они могли держать инструменты также, как современные люди держат молоток. К такому выводу пришли британские историки-антропологи.