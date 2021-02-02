Россия готова перейти на суверенный интернет

Интернет — это новый рубеж в конфликтах между Россией и Западом. Поэтому руководство нашей страны не исключает вероятности того, что могут возникнуть "исключительные обстоятельства", при которых РФ лишат доступа к Всемирной паутине.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, выступая перед журналистами заявил, что на этот случай есть специально разработанный план действий. Например, в качестве крайней меры Россия может перекрыть доступ к серверам за пределами своих границ.

По его словам, интернет в настоящее время настроен так, что "ключевые права на контроль находятся в Соединенных Штатах Америки."

Бывший премьер напомнил: в последние годы в стране много сделано развития собственной онлайн-инфраструктуры (т.н. суверенного интернета), подчеркнув при этом, Россия "действительно не хотела бы" закрываться от цифрового мира.

"Однако поскольку интернет сейчас привязан к управлению всем государством и привязан к огромному количеству социальных функций, мы не могли оставить это без контроля. Поэтому такой закон существует, и, если потребуется, он вступит в силу."

Экс-президент также предположил, что цифровая прокси-война велась на Москву через ряд иностранных веб-сайтов. Вместе с тем, по его словам, в стране приняты достаточные меры для обеспечения того, чтобы она могла сохранить доступ к информации, если социальные медиакомпании будут подвергать цензуре и запрещать контент, сделанный в России: