Раскрыты причины превращения Сахары в крупнейшую в мире пустыню

Когда-то большая часть территории Сахары была зелёной и цветущей.

Из-за климатических изменений ландшафт стал безжизненным.

Учёные Немецкого исследовательского центра геонаук проанализировали образцы отложений из Средиземного моря, сформировавшиеся за последние 160 тысяч лет, и создали модель произошедших за века погодных метаморфоз. В результате выяснилось, что в слоях ила сохранились остатки растений, которые росли на территории Африки, и древние раковины моллюсков.

Оказалось, что из-за изменения размеров полярных ледяных щитов изменилась продолжительность периодов засухи и осадков. Также на климат повлияли сдвиги в орбите Земли.

Смена погодных периодов происходила каждые 5 тысяч лет. Также смена климата могла стать причиной миграций в районе нынешней Сахары.