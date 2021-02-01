Когда-то большая часть территории Сахары была зелёной и цветущей.
Из-за климатических изменений ландшафт стал безжизненным.
Учёные Немецкого исследовательского центра геонаук проанализировали образцы отложений из Средиземного моря, сформировавшиеся за последние 160 тысяч лет, и создали модель произошедших за века погодных метаморфоз. В результате выяснилось, что в слоях ила сохранились остатки растений, которые росли на территории Африки, и древние раковины моллюсков.
Оказалось, что из-за изменения размеров полярных ледяных щитов изменилась продолжительность периодов засухи и осадков. Также на климат повлияли сдвиги в орбите Земли.
Смена погодных периодов происходила каждые 5 тысяч лет. Также смена климата могла стать причиной миграций в районе нынешней Сахары.
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