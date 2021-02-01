К 2024 году в России планируется выпустить робота на основе искусственного интеллекта Телеродид. Его отправят в космос для помощи космонавтам, сообщает ТАСС.
"Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023-начале 2024 года", — пояснили в пресс-службе компания "Андроидная техника".
Несмотря на то, что робот будет оснащён системой искусственного интеллекта, контролировать выполнение задач будет человек.
Но Телеродид сможет работать и в автономном режиме, это будет его дополнительная функция.
Первые испытания космического робота запланирована на вторую половину 2021 года.
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