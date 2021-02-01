К 2024 году в России появятся космические роботы с ИИ

К 2024 году в России планируется выпустить робота на основе искусственного интеллекта Телеродид. Его отправят в космос для помощи космонавтам, сообщает ТАСС.

"Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023-начале 2024 года", — пояснили в пресс-службе компания "Андроидная техника".

Несмотря на то, что робот будет оснащён системой искусственного интеллекта, контролировать выполнение задач будет человек.

Но Телеродид сможет работать и в автономном режиме, это будет его дополнительная функция.

Первые испытания космического робота запланирована на вторую половину 2021 года.