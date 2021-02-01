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Натан Эйсмонт раскрыл планы России по освоению Луны

Наука » Экология » Космос

Луна скоро может превратиться в настоящий полигон для состязаний между ведущими мировыми державами, поэтому России нужно ускориться с освоением естественного спутника Земли.

Натан Эйсмонт раскрыл планы России по освоению Луны

О том, что сейчас делают российские специалисты в этом направлении, в интервью "Правде.Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Существуют различные точки зрения относительно того, какую пользу науке могут принести исследования Луны и как можно использовать её ресурсы. Но в основном Луну рассматривают в качестве промежуточной цели при планировании экспедиции на Марс. Дело в том, что есть очень много вопросов, на которые до сих пор нет чётких ответов. Один из них — это происхождение Луны или системы "Земля — Луна". Ответ на этот вопрос очень важен для понимания эволюции Солнечной системы.

Для того чтобы это выяснить, нам нужно получить больше экспериментальных данных относительно Луны. Те достижения, которые удалось совершить, я имею в виду доставка образцов грунта с Луны, полёт американских астронавтов на Луну, то, что были многочисленные экспедиции роботов, — это была та часть задачи, которую ещё выполнил Советский Союз. Но если мы хотим всё-таки разобраться с этим вопросом, то нужно использовать современные технологические возможности, которые, безусловно, намного шире и глубже, чем это было во времена последней экспедиции на Луну американцев, последних советских луноходов.

Существует мнение, что у полюсов Луны может быть жидкая вода, и она отличается от воды на Земле. И если сделать сравнение, то наше понимание эволюции Солнечной системы в целом будет продвинуто дальше. Поэтому значительная часть экспедиций, главным образом с роботами, направлена на реализацию посадок в районе полюсов Луны. В том числе это относится и к тем проектам, которые разрабатываются у нас в стране.

Российская лунная программа "Луна-25"

Программа "Луна-25" будет реализована через год. Робот будет отправлен в район южного полюса. Эти задачи коррелируются с теми задачами, над которыми сейчас работают в США, Китае, Израиле. Поэтому приходится говорить о гонке.

Конечно, это престижно, если кто-то получит новые результаты, которые отличаются от того, что было известно.

В этом направлении очень продвинулись китайцы. Они впервые реализовали посадку на обратную сторону Луны. То, что они там обнаружили, это значительным образом изменило наши представления о Луне.

Россия идёт в ногу с другими участниками. Я уже сказал о "Луне-25", а на самом деле есть более обширная программа, которая предполагает и бурение Луны, и исследование тех областей Луны, которые до сих пор не удалось достигнуть. Реализация этой программы рассчитана на несколько десятилетий", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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