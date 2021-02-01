Елена Шаройкина призывает власти к восстановлению хвойных лесов

За последние 12 лет в России заметно выросли площади лиственных лесов, а вот площади хвойных лесов, наоборот, сокращаются. Это связано с неэффективным процессом организации лесного хозяйства.

"Это происходит с момента начала интенсивного развития целлюлозно-бумажного производства, когда на огромных площадях начали проводить сплошные концентрированные вырубки. Но должных программ по лесовосстановлению запущено не было", — сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

Посадка саженцев лиственных и хвойных деревьев не поможет решить проблему, так как лиственные деревья растут быстрее и лишают хвойные молодые деревья достаточного количества света и влаги. В связи с этим необходимо сделать упор на мониторинг и качественный уход за хвойными породами.

Также восстановлению хвойных лесов будут способствовать осветление лесных посадок, чистки и некоммерческие рубки. Поэтому власти должны разработать чёткую политику лесовосстановления, направленную на увеличение объёма высадок хвойных деревьев и на уход за ними.

"Хвойные леса экономически более ценные, чем лиственные. Поэтому нужно воспринимать их как долгосрочную инвестицию", — подчеркнула она.