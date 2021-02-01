Из-за кишечных бактерий самки мышей стали равнодушны к потомству

Учёные узнают всё больше и больше фактов о колонизирующих тело микроорганизмах, которые в совокупности называются микробиотой. Наибольший интерес представляет вопрос их влияние на мозг.

Учёные из Института Солка обнаружили штамм бактерий E. coli, которые, живя в кишечнике самок мышей, заставляют их пренебрежительно относиться к своим детёнышам.

В результате проведенного исследования учёные доказали наличие связи между конкретным микробом и поведением матери.

Способы, с помощью которых микробиота может влиять на психическое здоровье и неврологические расстройства, ещё до конца не изучены. Состав микробиоты кишечника людей связан с депрессией, тревожностью, аутизмом и другими состояниями.

Очень сложно изучать влияние отдельных штаммов на поведение человека, и эту связь часто называют осью микробиота-кишечник-мозг.

﻿﻿﻿