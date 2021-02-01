В России завершено создание инфраструктуры для возможного отключения от глобальной сети.

Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты, но это непросто и этого бы очень не хотелось. Я пока, откровенно сказать, не вижу и признаков этого, потому что, по понятным причинам, это же обоюдоострое оружие", — пояснил политик.