Академик РАН: России нужно спешить с освоением Луны

Луна скоро может превратиться в настоящий полигон для состязаний между ведущими мировыми державами, считает академик РАН Лев Зелёный.

Как сообщает tltonline. ru, в настоящее время такими территориями являются Арктика и Антарктида.

России придётся ускорить процесс освоения естественного спутника Земли и как можно быстрее приступить к реализации своей лунной программы, чтобы не потерять свой статус.

Учёный также отметил, что российское аэрокосмическое агентство планирует высадку на полюсы Луны отечественных аппаратов, а также запуск пилотируемых кораблей.

Главные соперники России в освоении Луны — это США и Китай.

Другие страны тоже разрабатывают программы по освоению космоса. Луну уже начинают считать седьмым континентом Земли, колонизация которого может принести огромную выгоду в будущем.