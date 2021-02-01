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На Мадагаскаре обнаружили хамелеона размером с ноготь

Наука

На Мадагаскаре обнаружили новый вид хамелеонов. По словам учёных, брукезии — самые маленькие хамелеоны в мире.

На Мадагаскаре обнаружили хамелеона размером с ноготь

Несмотря на то что его только открыли, данный вид уже находится на грани исчезновения. Брукезия обитает в горных лесах, которые из-за сельскохозяйственной деятельности человека вымирают.

Длина тела взрослой особи составляет не более 13 мм. Такое существо легко поместится на кончике человеческого пальца.

Открытие сделали герпентологи под руководством Франка Глау из Мюнхена.

Во время экспедиции на Мадагаскаре они поймали двух крошечных хамелеонов — самца и самку. Любопытно, что самки брукезии несколько крупнее, чем самцы. Именно с этим связаны и диспропорции в строении тела рептилии.

Так, совокупительные органы у самца оказались слишком велики по соотношению к длине его тела.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Филиппинских островах найден новый вид роющих змей.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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