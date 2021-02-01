На Мадагаскаре обнаружили хамелеона размером с ноготь

На Мадагаскаре обнаружили новый вид хамелеонов. По словам учёных, брукезии — самые маленькие хамелеоны в мире.

Несмотря на то что его только открыли, данный вид уже находится на грани исчезновения. Брукезия обитает в горных лесах, которые из-за сельскохозяйственной деятельности человека вымирают.

Длина тела взрослой особи составляет не более 13 мм. Такое существо легко поместится на кончике человеческого пальца.

Открытие сделали герпентологи под руководством Франка Глау из Мюнхена.

Во время экспедиции на Мадагаскаре они поймали двух крошечных хамелеонов — самца и самку. Любопытно, что самки брукезии несколько крупнее, чем самцы. Именно с этим связаны и диспропорции в строении тела рептилии.

Так, совокупительные органы у самца оказались слишком велики по соотношению к длине его тела.

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