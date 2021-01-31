На центральную часть России вновь надвигаются 20-градусные морозы. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА "Новости".

"Если в ночь на понедельник воздух остынет до минус 5 — минус 10, днем минус 2 — минус 7, то уже к среде температурный фон понизится до своей климатической нормы — под утро до минус 9 — минус 14, после полудня до минус 4 — минус 9. И это только начало", — предупредил синоптик.