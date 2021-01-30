Метеоролог объяснил резкие перепады температур в России

К резким перепадам температуры приводит воздействие человека на окружающую среду. Об этом рассказал руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов.

"Современный процесс изменения климата связан с деятельностью человека: нагнетанием углеводородов и последующим усилением парникового эффекта. Расхожая фраза о том, что климат становится более "нервным", означает именно это", — отмечает специалист.

По словам Константинова, зима 2021 года заметно отличается от прошлых зим.