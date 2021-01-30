На территорию России 1 февраля обрушится магнитная буря класса G1 из-за усиления солнечного ветра.
Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
"1 февраля ожидается усиление солнечного ветра, истекающего из "отростка" (выступа) южной полярной корональной дыры", — утверждают американские специалисты.
К классу G1 относятся слабые магнитные бури, которые часто происходят на Земле.
Массовая вакцинация населения в Сербии позволяет подвести первые итоги по проблемным случаям.