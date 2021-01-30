Роскомнадзор отреагировал на публикацию данных силовиков в Telegram

Роскомнадзор призвал блокировать Telegram-каналы, где публикуются личные данные силовиков, участвующих в разгоне несанкционированных акций протеста.

"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных, в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что использование персональных данных россиян без их согласия нарушает законодательство страны.