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Роскомнадзор отреагировал на публикацию данных силовиков в Telegram

Наука » Технологии » Связь

Роскомнадзор призвал блокировать Telegram-каналы, где публикуются личные данные силовиков, участвующих в разгоне несанкционированных акций протеста.

"На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных, в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных", — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве напомнили, что использование персональных данных россиян без их согласия нарушает законодательство страны.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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