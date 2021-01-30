Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков ответил на вопросы пользователей социальных сетей. Его спросили, видел ли он объекты внеземного происхождения в космосе.
"Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел", — ответил космонавт.
По словам Кудь-Сверчкова, с орбиты можно увидеть летящие самолёты и даже новогодние салюты.
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