Российский космонавт рассказал об объектах внеземного происхождения

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков ответил на вопросы пользователей социальных сетей. Его спросили, видел ли он объекты внеземного происхождения в космосе.

"Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел", — ответил космонавт.

По словам Кудь-Сверчкова, с орбиты можно увидеть летящие самолёты и даже новогодние салюты.