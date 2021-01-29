В России начали выводить холодоустойчивые сорта чая

В России выведут сорта чая, которые будут устойчивы к холодам. Над этой задачей работают специалисты Федерального исследовательского центра Субтропического научного центра РАН.

Новые чаи будут созданы на основе коллекции сортов, имеющихся в Краснодарском крае. Учёным удалось найти 40 генов, 15 из них наиболее ярко проявляются у холодоустойчивых растений чая по сравнению с неустойчивыми.

Для того чтобы подтвердить выделенные гены, учёным предстоит провести ещё несколько экспериментов. Когда работы будут завершены, специалисты смогут выявлять холодоустойчивые растения и скрещивать их между собой. Это позволит вывести ещё более стойкие сорта чая.

Обычно чай выращивают в тропическом и субтропическом климатах, но в перспективе, возможно, удастся расширить площадь посева и выращивать его в более северных широтах. Это ускорит развитие отрасли.