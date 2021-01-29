Двум жукам, хранившимся в коллекции музея естественной истории в Лондоне, более 4 тысяч лет, сообщает издание Planet Today.
О них стало известно в 1970 году. Тогда сообщалось, что эти жуки — представители ранее неизвестного в Великобритании вида насекомых.
Дубовые жуки-козероги были обнаружены в старой древесине, найденной в торфяном болоте. Длина тела насекомого составляет 8 см.
Учёные изучили необычных насекомых и выяснили, что они обгрызали дерево ещё во времена строительства древнеегипетских пирамид.
Благодаря данному открытию специалисты смогут узнать, каким был лес в период поздней бронзы.
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