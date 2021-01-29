Хранившимся в музее Лондона жукам-козерогам оказалось более 4 тыс. лет

Двум жукам, хранившимся в коллекции музея естественной истории в Лондоне, более 4 тысяч лет, сообщает издание Planet Today.

О них стало известно в 1970 году. Тогда сообщалось, что эти жуки — представители ранее неизвестного в Великобритании вида насекомых.

Дубовые жуки-козероги были обнаружены в старой древесине, найденной в торфяном болоте. Длина тела насекомого составляет 8 см.

Учёные изучили необычных насекомых и выяснили, что они обгрызали дерево ещё во времена строительства древнеегипетских пирамид.

Благодаря данному открытию специалисты смогут узнать, каким был лес в период поздней бронзы.