Ползающие по земле рыбы опасны для экосистемы

Недавно в штате Джорджия (США) в водоёме округа Гвиннетт обнаружили рыбу — северный змееголов. По словам учёных, она опасна для дикой природы.

Дело в том, что северный змееголов не терпит какого-либо соседства, поэтому уничтожает всю живность.

Изначально эта рыба обитала только в Восточной Азии и в рестораны США не поставлялась. В 2002 году северного змееголова впервые поймали в водоёмах штата Мэриленд. Ввоз этой рыбы был запрещён. Однако из-за контрабанды уже к 2019 году этот змееголов распространился во всех крупных реках Чесапикского залива.

Особенность северного змееголова в том, что благодаря наличию специального пузыря он может дышать воздухом и ползать по суше.

У змееголова тонкое тело, достигающее в длину до 90 см. Вес рыбы может доходить до 8 кг. Питается он рыбой, раками, амфибиями и даже мышами. Для предотвращения массового распространения необходим отлов хищника.