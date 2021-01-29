Голые землекопы способны общаться на разных диалектах

Голые землекопы используют для общения различные диалекты. К такому выводу пришли учёные из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC) в Берлине в результате проведённого исследования. Иными словами, звуковые сигналы, которые издают эти животные, отличаются в зависимости откуда они исходят.

"Это поразительный подвиг для грызуна и резко контрастирует с большинством вокализаций млекопитающих, которые являются врожденными, неизменными и генетически унаследованными", — отметил авторы научной работы.

Голые землекопы очень общительные животные. Их "речь" напоминает щебет или хрюканье. В некоторой степени голые землекопы — ксенофобы, они не особо жалуют представителей других колоний.

Учёные проанализировали более 36 тыс. звуков от 166 особей, обитающих на территории Германии и Южной Африки, и выяснили, что их головы уникальны: у каждой свой тембр и интонация.

Ранее "Правда. Ру" писала, что потеря слуха оказалась преимуществом для голых землекопов.