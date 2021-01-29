Голые землекопы используют для общения различные диалекты. К такому выводу пришли учёные из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC) в Берлине в результате проведённого исследования. Иными словами, звуковые сигналы, которые издают эти животные, отличаются в зависимости откуда они исходят.
"Это поразительный подвиг для грызуна и резко контрастирует с большинством вокализаций млекопитающих, которые являются врожденными, неизменными и генетически унаследованными", — отметил авторы научной работы.
Голые землекопы очень общительные животные. Их "речь" напоминает щебет или хрюканье. В некоторой степени голые землекопы — ксенофобы, они не особо жалуют представителей других колоний.
Учёные проанализировали более 36 тыс. звуков от 166 особей, обитающих на территории Германии и Южной Африки, и выяснили, что их головы уникальны: у каждой свой тембр и интонация.
Ранее "Правда. Ру" писала, что потеря слуха оказалась преимуществом для голых землекопов.
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