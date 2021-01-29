Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Андрей Малахов показал "липовое" качание пресса
Землетрясения произошли на Сахалине и Южных Курилах
Апельсиновый сок и авокадо снижают уровень холестерина
Глава украинского Минздрава оценил истерию вокруг "Спутника V"
Успенская ждёт возвращения дочери, поэтому накрывает стол на двоих
Американский сенатор стал героем видеоигры
"Я в бешенстве": лучшего французского лыжника не пустили на Кубок мира
Доктор Мясников: Мир может охватить новая пандемия
Ксения Бородина не исключает, что Бузова и Дава могут воссоединиться

В Китае разработали терапию от старости

Наука

Учёные уже давно пытаются найти способ, помогающий обернуть процесс старения вспять. Китайские исследователи утверждают, что им это удалось сделать.

В Китае разработали терапию от старости

По словам специалистов Поднебесной, они обнаружили ген, который отвечает за старение организма. Учёные провели эксперимент по омоложению клеток на грызунах.

В процессе опыта они воздействовали на генетическую последовательность kat7. В результате некоторые процессы они смогли остановить, а некоторые обратить вспять.

"Результаты наших опытов говорят сами за себя — продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%. При этом мыши стали более здоровыми и активными", — отметили учёные.

Теперь планируется провести опыты на приматах. В случае если результат окажется положительным, разработка будет протестирована на людях. Но это будет возможно только при 100%-ной уверенности в безопасности процедуры.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Американский сенатор стал героем видеоигры
"Я в бешенстве": лучшего французского лыжника не пустили на Кубок мира
Ксения Бородина не исключает, что Бузова и Дава могут воссоединиться
Доктор Мясников: Мир может охватить новая пандемия
Сын Никаса Сафронова хочет, чтобы Бузова родила от него ребёнка
В Китае разработали терапию от старости
"На трёх стульях": в ЕС хотят объединить Пекин, Москву и Вашингтон
Шубенков за два года сдал пять допинг-проб
Доктор медицинских наук убеждена, что Началову можно было спасти
В Петербурге изучают вопрос выхода из режима ограничений по COVID-19
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Навальный пошёл ва-банк

Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.

Навальный пошёл ва-банк
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Мир. Новости мира
ИноСМИ: "Санкции не работают, как быть с Путиным?"
Политика. Новости и аналитика
Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН
Зарубежный
Обращение Ди Каприо к Байдену вызвало бурную реакцию американцев
Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Любовь Степушова Путинология в США вышла на новые рубежи Любовь Степушова Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Навальный пошёл ва-банк
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Навальный пошёл ва-банк
Россияне увеличили траты на базовые продукты в январе
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Путинология в США вышла на новые рубежи
Возле "Матросской тишины" задержали несколько человек
Алексей Навальный. Возвращение "блудного попугая"
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
СМИ опошляют таинственные явления
У Токио есть план? Япония возьмет под прицел российский Дальний Восток
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Путинология в США вышла на новые рубежи
Губернатор объяснил, почему лишил "Тамбов" финансирования
Стирается имя: что за "заговор" в СМИ против авторов песен?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников