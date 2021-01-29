В Китае разработали терапию от старости

Учёные уже давно пытаются найти способ, помогающий обернуть процесс старения вспять. Китайские исследователи утверждают, что им это удалось сделать.

По словам специалистов Поднебесной, они обнаружили ген, который отвечает за старение организма. Учёные провели эксперимент по омоложению клеток на грызунах.

В процессе опыта они воздействовали на генетическую последовательность kat7. В результате некоторые процессы они смогли остановить, а некоторые обратить вспять.

"Результаты наших опытов говорят сами за себя — продолжительность жизни тестовых мышей, которые подверглись генетической терапии, повысилась на 25%. При этом мыши стали более здоровыми и активными", — отметили учёные.

Теперь планируется провести опыты на приматах. В случае если результат окажется положительным, разработка будет протестирована на людях. Но это будет возможно только при 100%-ной уверенности в безопасности процедуры.