Семь соцсетей заплатят штрафы за неудаление призывов к протестам

Роскомнадзор объявил, что семь социальных сетей будут оштрафованы за невыполнение требований удалить призывы сторонников Навального к протестам.

Facebook, Instagram, Twitter и YouTube, а также китайское приложение для обмена видео TikTok, российские сайты "ВКонтакте" и "Одноклассники" будут вынуждены заплатить от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Напомним, на прошлой неделе, перед субботними демонстрациями в поддержку арестованного оппозиционера, Роскомнадзор выразил обеспокоенность тем, что социальные сети используются для поощрения несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. В частности, регулятор указал на приложение для обмена видео TikTok. В пресс-релизе Роскомнадзор сообщил, что в общей сложности 170 незаконных призывов к протесту не были своевременно удалены из интернета".

"Instagram Facebook, Twitter, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники и видеохостинг YouTube будут оштрафованы за несоблюдение требований по недопущению распространения призывов несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах 23 января", — говорится в сообщении регулятора.

Ранее на этой неделе стало известно, что около 300 детей были арестованы во время протестов по всей стране, причем самому младшему было всего девять лет.

"В Москве было арестовано около 70 человек, в Санкт-Петербурге — около 30, — написала в субботу вечером в Facebook детский омбудсмен Анна Кузнецова. — Дети были задержаны до приезда родителей. Полицейские старались как можно быстрее вытащить малышей из толпы, чтобы спасти их от трагедии, которая, к счастью, не произошла".

Во вторник спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил Радио "Комсомольская правда", что "дети не могут быть использованы политиками в цивилизованном обществе".