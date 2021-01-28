Кобры научились плеваться ядом в глаза для защиты от людей

В результате эволюции у трёх групп кобр сформировался защитный механизм от хищников — они способны плеваться ядом в глаза.

Учёные считают, что змеи могли использовать эту способность и против человека.

Специалисты из Ливерпульского центра тропической медицины провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, что со временем яд кобр стал оказывать более болезненное действие.

"Эти изменения представляют собой захватывающий пример конвергентной эволюции на нескольких фенотипических уровнях, обусловленной отбором для защиты", — говорится в исследовании.

Учёные предположили, что эта способность появилась у кобр для защиты от древних людей. Дело в том, что время появления этой адаптации у африканских и азиатских змей совпадает с выходом древнего человека в саванны и с колонизацией Азии прямоходящими людьми, сообщает Science.