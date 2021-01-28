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Геофизики назвали причину расширения Атлантического океана

Наука » Экология » Природа

Несколько лет назад геофизики, занимавшиеся исследованием Атлантического океана, обнаружили необычное поведение тектонических плит, которое приводит к тому, что океан расширяется, а континенты Северной и Южной Америки, Европы и Африки отодвигаются друг от друга.

Геофизики назвали причину расширения Атлантического океана

Недавно учёные из Оксфордского и Саутгемптонского университетов нашли объяснение этому явлению.

В процессе проведения сейсмических измерений дна Атлантического океана они выяснили, что под Срединно-Атлантическим хребтом на поверхность поднимается вещество мантии и заполняет образовавшееся из-за расхождения плит пространство. 

"Эта работа опровергает давно существовавшие предположения о том, что срединно-океанические хребты играют только пассивную роль в тектонике плит. Наши результаты показывают, что в таких местах, как Атлантика, процессы, происходящие под хребтами, играют важнейшую роль в расхождении образующихся плит", — пояснил соавтор исследования, профессор Оксфордского университета Майк Кендалл.

Учёные считают, что им удастся лучше разобраться в тектонике плит, которая приводит к стихийным бедствиям и влияет на климат Земли.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
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