Раскрыта тайна появления синего цвета в природе

Появление синего цвета в природе связано с пчёлами, сообщает ToDay News Ufa.

У этих насекомых есть специальные фоторецепторы, восприимчивые к синему цвету.

Но учёные пока не могут объяснить, почему пчёлы восприимчивы именно к этому цвету.

Треть пищи, которую мы употребляем, опыляют пчёлы. Сейчас, как известно, популяция этих насекомых резко сократилась из-за климатических изменений и способов ведения сельскохозяйственной деятельности.

Нужно, чтобы в лесах и парках было посажено как можно больше растений и деревьев с синими цветами.

Сегодня синий цвет считается самым популярным в мире.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в древности синего цвета не существовало.