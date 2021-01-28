Появление синего цвета в природе связано с пчёлами, сообщает ToDay News Ufa.
У этих насекомых есть специальные фоторецепторы, восприимчивые к синему цвету.
Но учёные пока не могут объяснить, почему пчёлы восприимчивы именно к этому цвету.
Треть пищи, которую мы употребляем, опыляют пчёлы. Сейчас, как известно, популяция этих насекомых резко сократилась из-за климатических изменений и способов ведения сельскохозяйственной деятельности.
Нужно, чтобы в лесах и парках было посажено как можно больше растений и деревьев с синими цветами.
Сегодня синий цвет считается самым популярным в мире.
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