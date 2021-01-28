В Греции обнаружили дерево возрастом 20 миллионов лет

Необычную находку обнаружили при проведении дорожных работ на греческом острове Лесбос.

Несмотря на то, что возраст окаменелого дерева составляет более 20 млн лет, оно полностью сохранилось.

Это произошло благодаря тому, что 19-метровый ствол был покрыт вулканической лавой.

Место находки представляет интерес для учёных. Примерно 20 миллионов лет назад здесь произошло сильнейшее извержение вулкана за всю историю Европы.

Слои пепла и лавы покрыли лес, покрывавший площадь 150 квадратных километров.

Учёные надеются, что найденный артефакт поможет выяснить, как выглядел типичный средиземноморский массив в период Палеогена. О фауне того времени почти ничего неизвестно.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Китае обнаружили окаменелое дерево возрастом 110 млн лет.