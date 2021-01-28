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Сингапурские инженеры встроили в роборуку венерину мухоловку

Наука » Экология » Природа

В процессе создания нового изобретения инженеры из Сингапура использовали венерину мухоловку — хищное растение, растущее на болотах.

Учёным удалось соединить растения с электронными устройствами.

Это позволило им контролировать процесс захлопывания "клапана".

В природе венерина мухоловка захлопывается в ответ на механическое раздражение волосков — например, когда на растение приземляется насекомое. Через десять дней венерина мухоловка снова открывается, чтобы поймать новуб добычу.

Но сингапурским специалистам удалось добиться искусственного срабатывания ловушки. Для этого учёные Наньянского технологического университета создали простой манипулятор.

Ранее с помощью роботизированной руки учёным удалось выяснить, как охотится венерина мухоловка.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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