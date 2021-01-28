Раскрыто влияние полнолуния на человека

Учёные из США доказали, что фазы Луны оказывают влияние на режим сна человека, сообщает Daily Mail.

Так, перед наступлением полнолуния люди позже ложатся спать, а продолжительность их сна меньше. А перед новолунием всё происходит наоборот: люди засыпают раньше и спят дольше.

Продолжительность сна человека колеблется на протяжении всего 29,5-дневного лунного цикла. Причём эти выводы относятся как к жителям мегаполисов, так и жителям сельской местности.

Учёные провели эксперимент, участниками которого стали представители коренного народа Тоба в аргентинской провинции Формоза и студенты Вашингтонского университета.

Причина наблюдаемого феномена, возможно, заключается в ярком лунном свете, характерном для предшествующих полнолунию сумерек, считает автор исследования Орасио де ла Иглесиа.

"Мы предполагаем, что наблюдаемые паттерны являются врожденной адаптацией, благодаря которой наши предки пользовались естественным источником вечернего света при определенной фазе лунного цикла", — полагает биолог из Университета Вашингтона Леандро Казираги.

У жителей городов связь с фазами Луны более ярко выражена. Это связано с тем, что горожане чаще пользуются искусственным освещением.