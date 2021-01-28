Во льдах Антарктиды обнаружили минерал с поверхности Марса

В ледяном керне Антарктиды обнаружили минерал, который образуется и на Марсе, сообщает ToDay News Ufa.

По словам учёных, это очень хрупкий минерал, в его состав входит ярозит — вещество жёлто-коричневого цвета.

Впервые этот минерал был открыт ещё в 2004 году с помощью марсохода

Впервые обнаружить данный минерал удалось в 2004 году при помощи марсохода "Opportunity". Это открытие было прорывом в науке. Учёные доказали, что для того, чтобы образовалось данное вещество, нужна вода.

Специалистам известно о том, что этот минерал есть на Марсе, но они не ожидали найти его на Земле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что обнаруженный под слоем антарктического льда тектонический рельеф оказывает мощное влияние на процесс таяния самого большого ледяного шельфа Антарктиды. Климатологи уверены, что данная находка спасёт Землю от глобального наводнения, которое может вызвать таяние ледников.