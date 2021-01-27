Собаки могли быть впервые одомашнены поселенцами в Сибири

Первые люди, поселившиеся на территории Америки, прибыли на континент с собаками. Это произошло 23 тыс. лет назад. К такому выводу пришли британские учёные из Даремского университета.

В процессе исследования учёные изучили данные о миграциях древних жителей восточной части Евразии.

Они подвергли анализу геном, рацион и кости животных семейства псовых, останки которых были найдены рядом с древними поселениями.

Исследование показало, что в Америке древние собаки оказались около 16,4 тыс. лет назад. По мнению экспертов, четвероногие древних индейцев приходились родственниками первым сибирским собакам.

Расшифровка и изучение ископаемой ДНК древних собак поможет доказать эту гипотезу.

Ранее этологи из США выяснили, почему собаку (точнее, её предка) людям удалось приручить, а вот современного волка — нет.