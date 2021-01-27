Почему кошки "стрекочут" при виде птиц?

Многие владельцы кошек замечали, что их пушистые питомцы обращают внимание на птиц за окном. При этом привлекает внимание особенности их поведения. У кошки, заметившей птицу, расширяются зрачки, приподнимаются уши, и она начинает издавать звук, напоминающий "стрекотание".

Учёные решили выяснить, что скрывается за этой реакцией животного, о чёс сообщает "Популярная механика". Оказалось, что "стрекотание" кошек при виде птиц — это нормальное явление. Так у них проявляются заложенные дикие инстинкты.

"Такую реакцию вызывают не только птицы, но и другая потенциальная добыча, например, насекомые и небольшие грызуны. Но в основном кошки "стрекочут" именно при виде птиц", — пояснила ветеринар Эрика Лофтин.

Она считает, что, возможно, кошка "стрекочет" при виде птицы из-за того, что ей сложнее её поймать, чем, например, мышь.

Учёный Фабио Роэ, изучающий поведение тамаринов в Бразилии, обратил внимание на то, что длиннохвостая кошка маргай может имитировать звуки, издаваемые детёнышами этих обезьян. Это позволяет кошкам приблизиться к приматам.

Возможно, считает Роэ, кошки хотят "стрекотанием" усыпить бдительность птиц, поэтому имитируют издаваемые ими звуки.