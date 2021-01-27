Биологи вырастили два эмбриона северного белого носорога

Недавно немецким учёным удалось создать ещё два эмбриона северных белых носорогов, сообщает Reuters.

"На Рождество у нас стало на два эмбриона больше. Мы очень рады этому факту", — заявил Томас Хильдебрандт, глава научной группы, сотрудник берлинского Института зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница.

Северные белые носороги могут полностю исчезнуть с лица Земли. Последние самки северного белого носорога — Наджин и Фату - обитают в природном заповеднике на территории Кении. В прошлом году зоологам удалось получить от них десять яйцеклеток, из них и были созданы эмбрионы.

Самки Наджин и Фату не способны выносить потомство по медицинским показателям, поэтому для этих целей будут использоваться суррогатные матери — самки южного белого носорога.

Специалисты надеются, что смогут восстановить вид.

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