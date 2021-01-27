Инопланетян предлагают искать возле чёрных дыр

Внеземные цивилизации могут использовать колоссальную энергию, которой обладают чёрные дыры, поэтому именно там нужно искать инопланетян, считают учёные.

Ранее считалось, что эту гипотезу невозможно проверить. Однако астрофизик Лука Комиссо из Колумбийского университета сообщил, что это можно сделать.

"Всё, что нам нужно — это узнать, возможно ли извлекать энергию из чёрной дыры, и можно ли наблюдать этот процесс на расстоянии", — утверждает он.

Также учёный считает, что благодаря развитию технологий это вскоре удастся сделать, но это ещё в теории — извлечение энергии из чёрной дыры.

Пока открыт вопрос о том, можно ли наблюдать за извлечением энергии из чёрной дыры, находясь на Земле, на расстоянии сотен световых лет от ближайшего такого объекта. Если выяснится, что это реально, то учёные будут точно знать, где искать следы внеземных цивилизаций.