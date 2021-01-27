За последние 30 лет количество диких пчёл сократилось на 25%

С начала 90-х годов видовое разнообразие диких пчёл и шмелей сократилось на 25%. К такому выводу пришли аргентинские учёные из Национального университета Комауэ, сообщает EVO-RUS. COM.

Данный факт ещё не говорит о вымирании четверти видов этих насекомых, но сообщает о резком сокращении численности популяции.

Так, учёные обнаружили, что число галитидных пчёл — второй по распространённости семьи — снизилось на 17%, а упоминание Melittidae — более редкого семейства — аж на 41%.

С пчёлами происходит "что-то необъяснимое", считают аргентинские биологи.

В настоящее время учёные анализируют данные и планируют получить подробную информацию о текущем статусе отдельных видов этих насекомых.

По мнению специалистов, пчёлы уже сейчас нуждаются в защите, независимо от причин снижения видового разнообразия.