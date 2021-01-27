В Канаде разработан метод очистки воды с помощью алмазов и титана

Микропластик находят почти во всех уголках земного шара, поэтому разработка технологии очищения окружающей среды очень актуальна на сегодняшний день.

Специалисты из Квебекского Национального института научных исследований (Канада) разработали новый способ очищения воды от микропластика.

В процессе проведения экспериментов специалисты выяснили, что микропластик можно удалить с помощью алмазов и титана, причём ещё до того, как они попадут в окружающую среду.

Специалисты использовали легированный бором алмаз и мощные титановые электроды на загрязнённой воде.

В результате с помощью новой технологии всего за шесть часов удалось разложить 89% содержащегося в воде микропластика.

Но специалисты отметили, что работа с алмазами — очень дорогостоящее занятие, поэтому технологию ещё нужно доработать.