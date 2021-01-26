В 2025 году в России появится летающее такси.

О том, насколько реален проект, а также о безопасности нового вида транспорта, в интервью "Правде. Ру" рассказал председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов.

"На самом деле идея авиатакси обсуждается уже более десяти лет. Во всём мире ведутся разработки. Самые лучшие на сегодняшний день наработки в Японии.

Дальность полёта на сегодняшний день таких аппаратов не превышает 200 км. Соответственно, эти аппараты работают полностью в автоматическом режиме.

Аэротакси не разрешат летать

Спрос на них возможен только в мегаполисах. А вот в крупных городах России авиационным законодательством пролёт над городом запрещён. Более того, сейчас законы отрегулированы, туда даже внесли беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптеров. Им теперь тоже запрещено летать над территориями мегаполисов.

С одной стороны, ведётся разработка воздушных беспилотников, а законодательство в этом направлении ужесточается. То есть мы их можем разработать, но летать они не смогут", — пояснил собеседник "Правды. Ру".