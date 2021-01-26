В Мексике обнаружили уникальную гигантскую маску майя

В ходе раскопок на острове Юкатан, проводившихся в 2017 году, археологи обнаружили огромную маску, изображающую неизвестное божество майя. По размерам маска сопоставима размером с человека. Также стоит отметить, что она была изготовлена в доклассический период майя (300 год до нашей эры — 250 год нашей эры).

"Всё это время мы кропотливо работали над восстановлением этой уникальной маски майя. В 2017 году мы закопали найденный артефакт, чтобы его никто не нашёл, а затем вернулись к нему, когда нашли финансирование для работ по реставрации", — пояснили специалисты Национального института антропологии и истории Мексики.

По поводу найденного артефакта у исследователей возникло огромное количество вопросов. В первую очередь специалисты хотят выяснить, кого именно изображает находка.