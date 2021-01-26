Премьер-министр Израиля получил "чёрную метку" от Facebook

Facebook приостановил чат-бот, используемый учетной записью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который попросил невакцинированных пожилых людей предоставить ему свой номер телефона, чтобы получить возможный "неожиданный " звонок от политика.

В видео, опубликованном в Twitter на прошлой неделе, Нетаньяху призвал пожилых израильтян сделать прививку:

"Если вы знаете кого-то, кто нервничает из-за вакцинации, отправьте мне его имя и номер телефона, возможно, они получат неожиданный звонок от меня, и я смогу убедить его", — сказал Нетаньяху.

Политик опубликовал то же самое сообщение на своей странице в Facebook, а "бот " в Messenger попросил номера телефонов своих подписчиков. Социальная сеть приостановила работу "бота" в этот понедельник, утверждая, что призыв к невакцинированным людям идентифицировать себя нарушает правила платформы об обмене медицинской информацией.

"В соответствии с нашей политикой конфиденциальности мы не разрешаем контент, который делится или запрашивает медицинскую информацию у людей. Мы удалили оскорбительный пост и временно приостановили бота в Messenger, который поделился этим контентом за нарушение этих правил", — пояснил Facebook.

Со своей стороны, партия Нетаньяху объяснила, что цель публикации состояла в том, чтобы просто "побудить израильтян старше 60 лет сделать прививку, чтобы спасти свою жизнь".

К слову, Израиль стал мировым лидером по вакцинации своего населения против коронавируса: